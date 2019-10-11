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Мужчина с ножом

Узбекистанец получил три года за нападение на офис микрозаймов

© kaluganews
Происшествия
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Мужчина с ножом ворвался в офис и украл у микрокредитной организации 12 250 рублей. Позже подсудимый полностью признал вину.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Узбекитанца приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом на офис микрокредитной организации Благовещенска, сообщает прокуратура Амурской области.

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По версии следствия, нетрезвый мужчина пришел в офис микрозаймов с ножом и потребовал у сотрудницы деньги. Испугавшись, девушка отдала ему 12 250 рублей.

Благовещенский городской суд признал 30-летнего гражданина Республики Узбекистан виновным в совершении преступления. Он осужден по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия" и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отмечается, что преступник полностью признал вину.

Теги:
микрокредит, разбой



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