Узбекистанец получил три года за нападение на офис микрозаймов

Мужчина с ножом ворвался в офис и украл у микрокредитной организации 12 250 рублей. Позже подсудимый полностью признал вину.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Узбекитанца приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом на офис микрокредитной организации Благовещенска, сообщает прокуратура Амурской области.

По версии следствия, нетрезвый мужчина пришел в офис микрозаймов с ножом и потребовал у сотрудницы деньги. Испугавшись, девушка отдала ему 12 250 рублей.

Благовещенский городской суд признал 30-летнего гражданина Республики Узбекистан виновным в совершении преступления. Он осужден по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия" и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отмечается, что преступник полностью признал вину.