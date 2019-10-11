Узбекистанец получил три года за нападение на офис микрозаймов

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Узбекитанца приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом на офис микрокредитной организации Благовещенска, сообщает прокуратура Амурской области.
Благовещенский городской суд признал 30-летнего гражданина Республики Узбекистан виновным в совершении преступления. Он осужден по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия" и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отмечается, что преступник полностью признал вину.