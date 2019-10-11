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Не поделили пассажиров: в Ташкенте таксисты устроили драку из-за клиентов

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Ранее в соцсетях распространилось видео конфликта между молодыми людьми на автостоянке. Пользователи писали, что это были разборки таксистов, которые не смогли поделить пассажиров.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Ташкенте конфликт между таксистами, которые не смогли поделить клиентов, закончился уголовным делом.

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Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, 23 сентября между 23-летним Анваром Н. и 21-летним Шахбозом У., которые занимаются частным извозом, возникла ссора, тогда первый ударил второго. Шахбоз У. на следующий день пришел на автостоянку с двумя знакомыми, Уктамом К. и Аббосом У. Увидев, что Анвар Н. занят разговором, он подошел к нему сзади и начал его избивать. Мужчине решил "помочь" Аббас У., а Уктам К. стал всех разнимать.

В итоге Анвару Н. потребовалась помощь врачей, однако им он сказал, что просто упал по собственной неосторожности.

Спустя несколько дней отец избитого увидел в интернете видео с участием сына и написал заявление в ОВД Джизакской области, которое затем перенаправили в органы внутренних дел по месту совершения преступления — в УКД ОВД Чиланзарского района.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Назначена судмедэкспертиза.

Теги:
Ташкент, ГУВД Ташкента, уголовное дело, драка, таксист, такси



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