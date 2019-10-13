Узбекистанец пытался продать иностранцу уникальный экземпляр Корана

Книга-рукопись с позолоченными страницами будет передана в Государственный музей истории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Ферганской области сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана пресекли попытку продажи гражданину другой страны уникального экземпляра Корана за 150 тысяч долларов. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Житель Бухары Фаррух Шарапов привез ценное рукописное издание в Ферганскую область. Там он встретился со своим знакомым и попросил его помочь с продажей книги. Они нашли покупателя — гражданина Кыргызстана — и договорились с ним, что после получения 150 тысяч долларов Шарапов тайно провезет Коран в соседнюю страну.

Министерство культуры провело экспертизу и выяснило, что текст, написанный в XVI веке, привел в форму книги каллиграф Мулла Юсуф Саххоф. Позднее, в конце XIX–начале XX века, Коран был отреставрирован.

Специалисты считают, что ориентировочная стоимость этой книги-рукописи с позолоченными страницами, написанной в стиле Самаркандской школы каллиграфии, составляет 1,88 миллиарда сумов.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Рукописное издание, с учетом его исторической, научной, художественной и музейной ценности, входит в число книг, которые запрещено вывозить с территории республики. Реликвия будет передана в Государственный музей истории Узбекистана.