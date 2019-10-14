Обещали сделать ремонт в детском саду, а вместо этого купили авто

На присвоенные бюджетные деньги преступник успел в скором порядке приобрести автомобиль марки "Chevrolet Laccetti". Как выяснилось позже - крупная покупка была совершена для того, чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Ташкентский областной филиал государственного унитарного предприятия "Инжиниринговая компания по развитию инфраструктуры" перечислил 2,4 млрд сумов на расчетный счет ООО "D.B.S", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Согласно заключенному ранее договору, компания, получившая деньги, должна была сделать комплексный ремонт в детском саду. Однако фактически оплата была произведена за невыполненные работы.

Бюджетные средства ушли в трубу, а дошкольное образовательное учреждение № 29 Бекабадского района так и осталось без ремонта.

Этим фактом заинтересовалась прокуратура, когда отсутствие реализованных работ по реконструкции здания скрыть было уже невозможно. В ходе доследственной проверки были установлены все обстоятельства хищения бюджетных средств в больших размерах.

Кстати, на присвоенные бюджетные деньги руководитель ООО "D.B.S" успел в скором порядке приобрести автомобиль марки "Chevrolet Laccetti". Как выяснилось позже - крупная покупка была совершена для того, чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы.

По данному факту в отношении должностных лиц упомянутых компаний возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведутся следственные действия.