20:44 14 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Преступник за решеткой

Обещали сделать ремонт в детском саду, а вместо этого купили авто

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0

На присвоенные бюджетные деньги преступник успел в скором порядке приобрести автомобиль марки "Chevrolet Laccetti". Как выяснилось позже - крупная покупка была совершена для того, чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Ташкентский областной филиал государственного унитарного предприятия "Инжиниринговая компания по развитию инфраструктуры" перечислил 2,4 млрд сумов на расчетный счет ООО "D.B.S", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Согласно заключенному ранее договору, компания, получившая деньги, должна была сделать комплексный ремонт в детском саду. Однако фактически оплата была произведена за невыполненные работы.

Бюджетные средства ушли в трубу, а дошкольное образовательное учреждение № 29 Бекабадского района так и осталось без ремонта.

© Мансур Хасанов
В Самарканде два детских сада открылись после ремонта

Этим фактом заинтересовалась прокуратура, когда отсутствие реализованных работ по реконструкции здания скрыть было уже невозможно. В ходе доследственной проверки были установлены все обстоятельства хищения бюджетных средств в больших размерах.

Кстати, на присвоенные бюджетные деньги руководитель ООО "D.B.S" успел в скором порядке приобрести автомобиль марки "Chevrolet Laccetti". Как выяснилось позже - крупная покупка была совершена для того, чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы.

По данному факту в отношении должностных лиц упомянутых компаний возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведутся следственные действия.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, автомобиль, Генеральная прокуратура Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова
Самые скандальные звезды Узбекистана - фотолента
"Спасибо, парни!": в Останкино поздравили российских футболистов - видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054