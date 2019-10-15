В Ташкенте ребенок выпал из окна квартиры и погиб

В связи с трагедией, в результате которого погиб малыш, ГУВД столицы обратилось к жителям с настоятельной просьбой не оставлять маленьких детей одних в комнате, где есть окна.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Трагический случай произошел в минувшее воскресение в Чиланзарском районе столицы, сообщает ГУВД Ташкента.

Двухлетний мальчик, оставшись днем на несколько минут без присмотра родителей в спальне, забрался на кровать, затем перелез на подоконник. Окно было открытым и ребенок выпал с 4-го этажа.

В результате падения он получил травмы, не совместимые с жизнью.

В этой связи ведомство обратилось к родителям с просьбой не оставлять маленьких детей одних в комнате, где есть окна.

"Также не рекомендуем ставить вплотную к окну мебель, стулья и другие предметы, на которые легко могут забраться маленькие дети. И не полагайтесь на надежность москитных сеток – они чаще всего не закреплены настолько надежно, чтобы выдержать вес малыша," - говорится в сообщении.

В ГУВД рекомендуют устанавливать решетки на окна, а также крепкие, надежные ограничители для детей.