В Карши избили женщину – врача скорой помощи

За 2018-2019 годы в республике зафиксировано уже более 400 случаев причинения вреда здоровью медиков.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Карши 16 октября бригаду скорой помощи — женщину-врача и фельдшера — избили за констатацию смерти больного. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Сотрудники кол-центра станции скорой помощи Каршинского филиала РНЦЭМП (Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи) в 08.28 приняли вызов о том, что мужчина 1967 года рождения находится в бессознательном состоянии. В 08.36 бригада выехала по названному адресу, в 08.42 прибыла на место.

Женщину-врача и фельдшера в доме встретили оскорблениями.

Осмотрев больного, медики констатировали его смерть: у человека не было пульса, он не дышал, зрачки не реагировали на свет. Более того, уже началось трупное окоченение.

Двое мужчин услышали, что больной мертв, и начали избивать фельдшера, а затем и женщину-врача. В результате фельдшер потерял сознание, а доктор получила серьезные телесные повреждения.

Водитель с помощью одного из знакомых умершего донес фельдшера и врача до машины и отвез их в Каршинский филиал РНЦЭМП.

Туда же родственники покойного доставили его тело. В отделении реанимации подтвердили, что мужчина мертв уже как минимум час.

Администрация филиала проинформировала об этом органы внутренних дел. Покойного увезли на экспертизу. Пострадавшие врач и фельдшер находятся в отделении нейрохирургии.

За 2018-2019 годы в республике зафиксировано более 400 случаев причинения вреда здоровью медиков. Ранее в Минздраве сообщили, что в Кабмин внесен на рассмотрение проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан", который позволит усилить ответственность за нападение медработников.

С принятием этого законопроекта дебоширам будет грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В министерстве надеются, что предлагаемые изменения позволят решить острую проблему.