В Карши избили женщину – врача скорой помощи

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Карши 16 октября бригаду скорой помощи — женщину-врача и фельдшера — избили за констатацию смерти больного. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
Сотрудники кол-центра станции скорой помощи Каршинского филиала РНЦЭМП (Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи) в 08.28 приняли вызов о том, что мужчина 1967 года рождения находится в бессознательном состоянии. В 08.36 бригада выехала по названному адресу, в 08.42 прибыла на место.
Осмотрев больного, медики констатировали его смерть: у человека не было пульса, он не дышал, зрачки не реагировали на свет. Более того, уже началось трупное окоченение.
Двое мужчин услышали, что больной мертв, и начали избивать фельдшера, а затем и женщину-врача. В результате фельдшер потерял сознание, а доктор получила серьезные телесные повреждения.
Водитель с помощью одного из знакомых умершего донес фельдшера и врача до машины и отвез их в Каршинский филиал РНЦЭМП.
Туда же родственники покойного доставили его тело. В отделении реанимации подтвердили, что мужчина мертв уже как минимум час.
За 2018-2019 годы в республике зафиксировано более 400 случаев причинения вреда здоровью медиков. Ранее в Минздраве сообщили, что в Кабмин внесен на рассмотрение проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан", который позволит усилить ответственность за нападение медработников.
С принятием этого законопроекта дебоширам будет грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В министерстве надеются, что предлагаемые изменения позволят решить острую проблему.