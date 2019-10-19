20:52 19 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск

Погибли в движении - страшное ДТП в Навои

Sputnik / Павел Львов
Происшествия
Получить короткую ссылку
110 0 0
Sputnik Узбекистан

В результате взрыва, сам водитель, и его пассажир, 1987 года рождения погибли на месте. Еще одна пассажирка 1937 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы Конимехского района Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Во время движения по трассе в автомобиле произошел взрыв установленного в нем газового баллона. Это произошло ранним утром на перегоне Навои-Зарафшан.

Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Без дистанции: в Ташкенте произошло массовое ДТП

Автомобилем марки Nexia гражданин 1959 года рождения. Об этом происшествии сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов на своем телеграмм канале.

В результате взрыва, сам водитель, и его пассажир, 1987 года рождения погибли на месте.

Еще одна пассажирка 1937 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы Конимехского района Навоийской области.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Теги:
Прокуратура, ДТП, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцующий фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты
Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц Мисс Планета в постели – видео
Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц "Мисс Планета" в постели – видео
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054