Погибли в движении - страшное ДТП в Навои

В результате взрыва, сам водитель, и его пассажир, 1987 года рождения погибли на месте. Еще одна пассажирка 1937 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы Конимехского района Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Во время движения по трассе в автомобиле произошел взрыв установленного в нем газового баллона. Это произошло ранним утром на перегоне Навои-Зарафшан.

Автомобилем марки Nexia гражданин 1959 года рождения. Об этом происшествии сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов на своем телеграмм канале.

В результате взрыва, сам водитель, и его пассажир, 1987 года рождения погибли на месте.

Еще одна пассажирка 1937 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы Конимехского района Навоийской области.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.