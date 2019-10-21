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Житель Ташкента шантажировал знакомую и вымогал у нее деньги

© Flickr/ Chris Potter
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Sputnik Узбекистан

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 165 Уголовного кодекса Узбекистана, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте задержан мужчина, который вымогал у знакомой крупную сумму, угрожая распространить компрометирующие ее слухи.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, с заявлением о вымогательстве в органы внутренних дел обратилась 37-летняя Ш. Т. Она рассказала, что один мужчина требует у нее 700 долларов в обмен на молчание: он угрожал рассказать ее мужу и знакомым о том, что Ш. якобы изменила супругу с другим мужчиной. 

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Вымогатель — 35-летний Абдувахоб Н. — был задержан 16 октября с поличным при получении денег. В отношении него возбуждено дело по статье 165 Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
измена, отношения, деньги, Вымогательство, уголовное дело, Ташкент, ГУВД Ташкента



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