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Охотничье ружье. Иллюстративное фото

В Джизаке мужчина открыл стрельбу по толпе

CC0 / Unsplash / Jp Valery
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Поругавшись с молодым знакомым, мужчина решил восстановить справедливость с помощью ружья. Он открыл огонь по обидчику и его родственникам.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Обычная ссора едва не обернулась страшной трагедией. 20 октября около 12 часов ночи в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области произошло покушение на жизнь человека. Об этом сообщает руководитель Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов в своем Телеграм-канале.

Охотничье двуствольное ружье с вертикально спаренными стволами МЦ-6
© Sputnik / В. Носков
В Узбекистане школьник случайно выстрелил в себя из дедушкиного ружья

Житель махалли "Токчилик", 40-летний гражданин, повздорив со своим 20-летним знакомым и его родственниками, 6 раз выстрелил в них из охотничьего ружья МЦ 21-12.

По данному факту прокуратурой Ш.-Рашидовского района возбуждено уголовное дело по статье 25 и пункту "А" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса РУз ("Умышленное убийство двух или более лиц").

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Стрелявший задержан в процессуальном порядке, ведется следствие.

Теги:
ружье, выстрел, Происшествие, Джизак



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