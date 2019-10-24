В Хорезме семья погибла от отравления угарным газом

Мужчина вместе с супругой и двумя детьми отравились угарным газом, уснув в комнате с работающей самодельной печью.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В кишлаке Остона Янгиарыкского района Хорезмской области мужчина вместе с супругой и двумя детьми отравились угарным газом, уснув в комнате с работающей самодельной печью.

Пользователи в Сети винят в случившемся отсутствие отопления. В Узбекистане наблюдается похолодание, и многие из жителей используют разные способы обогрева помещений.

Сейчас прокуратура Янгиарыкского района проводит доследственную проверку.