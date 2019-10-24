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В Хорезме семья погибла от отравления угарным газом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Мужчина вместе с супругой и двумя детьми отравились угарным газом, уснув в комнате с работающей самодельной печью.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Скорая медицинаская помощь, архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
Двое узбекистанцев погибли от отравления угарным газом

В кишлаке Остона Янгиарыкского района Хорезмской области мужчина вместе с супругой и двумя детьми отравились угарным газом, уснув в комнате с работающей самодельной печью.

Пользователи в Сети винят в случившемся отсутствие отопления. В Узбекистане наблюдается похолодание, и многие из жителей используют разные способы обогрева помещений.

Сейчас прокуратура Янгиарыкского района проводит доследственную проверку.

Теги:
отравление газом, отравление, утечка газа, газ, Газ



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