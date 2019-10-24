АО "Андижаннефть" разворовали на 12 млрд сумов - заключение прокуратуры

Во время инвентаризации на нефтяных месторождениях, а также в цехах по сбору, подготовке и распределению нефти обнаружились излишки в объеме 310,2 тонны на сумму 254,5 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Прокуратура Андижанской области завела уголовное дело в отношении АО "Андижаннефть" по фактам хищения и растраты сырой нефти. В этой связи специалисты "Узнефтегазинспекции" провели проверку деятельности предприятия. В итоге обнаружились не только хищения, но и факты недостачи, а также растраты в объёме 15 287 тонн на общую сумму 12 млрд 825 млн сумов, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

В частности, во время инвентаризации на нефтяных месторождениях, а также в цехах по сбору, подготовке и распределению нефти обнаружились излишки в объеме 310,2 тонны на сумму 254,5 млн сумов, недостача в объеме 42 тонн на сумму 22,7 млн сумов, присвоение добытой сырой нефти без введения учета в объеме 795,8 тонны на сумму 479,6 млн сумов, недостача в связи с оформлением поддельных документов в объеме 3486,9 тонны на сумму 2 млрд 583,8 млн сумов, сокрытие излишка на сумму 70,8 млн сумов в объеме 95,9 тонны, приписка в отчетностях на сумму 6 млрд 313 млн сумов, а также факты необоснованного списания нефти без оформления первичной документации в объеме 2046,9 тонны на сумму 1 млрд 678,9 млн сумов.

Только с июня по сентябрь 2019 года в АО "Андижаннефть" предварительные убытки от обнаруженных хищений, растрат, необоснованных списаний, а также недостачи оценены на сумму более 1 млрд 838 млн сумов в объеме более 1 356 тонн.

Документация с результатами проверок предоставлена прокуратуре Андижанской области, ведутся следственные работы.