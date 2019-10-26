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Обед в детском саду

В Фергане более десяти воспитанников детского сада попали в больницу

Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Дети из дошкольного учреждения №9 Ферганы госпитализированы в областную инфекционную больницу с диагнозом "острая диарея".

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. За два дня в Ферганскую областную инфекционную больницу с диагнозом "острая диарея" поступили 11 воспитанников ДОО №9, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Торговля шаурмой из палатки у метро
© Sputnik / Руслан Кривобок
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По предварительным данным, с января поставкой питания для образовательного учреждения на условиях занимается частное предприятие Far G. T. Сейчас прокуратура Ферганы ведет доследственную проверку.

Примечательно, что в начале октября в Самарканде произошло отравление воспитанников трех детских садов. Все учреждения пользовались услугами одного и того же поставщика питания.

Теги:
детские сады, детский сад, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление



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