В Фергане более десяти воспитанников детского сада попали в больницу

Дети из дошкольного учреждения №9 Ферганы госпитализированы в областную инфекционную больницу с диагнозом "острая диарея".

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. За два дня в Ферганскую областную инфекционную больницу с диагнозом "острая диарея" поступили 11 воспитанников ДОО №9, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По предварительным данным, с января поставкой питания для образовательного учреждения на условиях занимается частное предприятие Far G. T. Сейчас прокуратура Ферганы ведет доследственную проверку.

Примечательно, что в начале октября в Самарканде произошло отравление воспитанников трех детских садов. Все учреждения пользовались услугами одного и того же поставщика питания.