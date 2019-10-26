В Фергане более десяти воспитанников детского сада попали в больницу

Дети из дошкольного учреждения №9 Ферганы госпитализированы в областную инфекционную больницу с диагнозом "острая диарея".
ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. За два дня в Ферганскую областную инфекционную больницу с диагнозом "острая диарея" поступили 11 воспитанников ДОО №9, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Документ утверждает, что частные агентства могут оказывать услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за границей, а также предоставлять информационные и консультационные услуги в сфере трудоустройства.