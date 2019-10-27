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ДТП в Ташкенте унесло жизнь 19-летнего парня

© Фото: МЧС УЗбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

С тяжелыми телесными повреждениями юноша был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался. Другие пассажиры автомобиля – 19-летний Диер К., 19-летний Жавохир З. и 19-летний Мухаммадазиз А. госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Вчера поздно вечером на Малой Кольцевой автомобильной дороге, недалеко от Городской клинической туберкулезной больницы произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Без дистанции: в Ташкенте произошло массовое ДТП

Водитель автомобиля марки "Nexia" - 19-летний Бехруз К. на высокой скорости врезался в бетонный столб уличного освещения.

С тяжелыми телесными повреждениями он был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

Пассажиры автомобиля – 19-летний Диер К., 19-летний Жавохир З. и 19-летний Мухаммадазиз А. госпитализированы.

Предварительная причина ДТП: превышение допустимой скорости, в результате чего водитель не справился с управлением транспортным средством.

Теги:
Ташкент, Алмазарский район, ДТП, Происшествие



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