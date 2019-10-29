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Калькулятор и купюры американских долларов

Доллар подвел: в Намангане задержан фальшивомонетчик

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Преступника поймали с поличным. Мужчина пытался продать 21 фальшивую купюру номиналом в 100 долларов всего за одну тысячу "зеленых".

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Намангана, печатавшего доллары США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

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Долларового фальшивомонетчика милиционеры поймали с поличным. Мужчина пытался продать 21 фальшивую купюру номиналом в 100 долларов каждая. За все "деньги" он просил всего одну тысячу "зеленых".

В отношении злоумышленника возбудили дело по статье 176 Уголовного кодекса ("Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг"). Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Теги:
Узбекистан, подделка, Наманган, доллары, Генпрокуратура Узбекистана



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