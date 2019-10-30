УАЗ протаранил 11 человек в Карши,есть погибшие

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Министерство здравоохранения прокомментировало массовое ДТП, которое произошло 29 октября примерно в 11:00 на территории села Бобуртепа Камашинского района Кашкадарьинской области.
Сообщается, что один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести в результате схода с дороги автомашины марки "УАЗ". Пострадавшие были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи в Камаши.
Госпитализированные находятся под наблюдением квалифицированных врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.