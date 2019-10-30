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Автомобильное движение в Ташкенте

УАЗ протаранил 11 человек в Карши,есть погибшие

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести в результате схода с дороги автомашины марки "УАЗ". Пострадавшие были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи в Камаши.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Министерство здравоохранения прокомментировало массовое ДТП, которое произошло 29 октября примерно в 11:00 на территории села Бобуртепа Камашинского района Кашкадарьинской области. 

Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Без дистанции: в Ташкенте произошло массовое ДТП

Сообщается, что один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести в результате схода с дороги автомашины марки "УАЗ". Пострадавшие были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи в Камаши.

Госпитализированные находятся под наблюдением квалифицированных врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Теги:
Узбекистан, Происшествие, Минздрав Узбекистана, Карши, ДТП



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