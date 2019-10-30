УАЗ протаранил 11 человек в Карши,есть погибшие

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Имущественный налог теперь будут рассчитывать исходя из рыночных цен Кадастровая стоимость и размер имущественного налога на недвижимость в Узбекистане далеки от рыночных цен. Ведь налог на недвижимость – это в определенной степени налог на благосостояние. 174

Семь раз отмерь: сотрудник кадастра попался на крупной взятке Сотрудник кадастра запросил 30 тыс долларов США у ферганского предпринимателя. Такая цена была назначена за решение хокима района выделить 5 гектаров земли для садоводства. 126