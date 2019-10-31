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Диджей в ночном клубе

Молодой человек скончался после драки в кафе - ГУВД дало разъяснения

© pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Муроду, который, по сведениям ГУВД, не принимал участия в драке, в машине стало плохо. Автомобиль остановился, и юноша вышел.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Накануне в СМИ распространилась информация о том, что после драки в ночном клубе скончался один из ее участников.

Диджей в ночном клубе
© Pixabay
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ГУВД провело расследование и выяснило, что действительно двое молодых людей - 24-летний Бобур и 30-летний Мурод вечером 28 октября ужинали и пили алкоголь в кафе "Уголок" в Чиланзарском районе столицы. Бобур повздорил с двумя охранниками кафе, на улице между ними завязалась драка, в которой, по словам ГУВД, принимал участие лишь один из посетителей заведения. Получив телесные повреждения, вместе с товарищем Бобур решил уехать из кафе на такси.

Муроду, который, по сведениям ГУВД, не принимал участия в драке, в машине стало плохо.

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Автомобиль остановился, и юноша вышел. В этот момент, как пишет пресс-служба ГУВД, мимо случайно проезжала машина скорой помощи. Врачи повезли Мурода в больницу, но по дороге он скончался.  

Мужчина с ножом
© kaluganews
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По заключению судмедэкспертизы, причиной сметри стала острая сердечная недостаточность и алкогольное отравление. Телесных повреждений у Мурода не обнаружено.

Инцидент взят под контроль прокуратурой Чиланзарского района.

В отношении охранников кафе возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, кафе, Ташкент, Убийство, ГУВД Ташкента



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