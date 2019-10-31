Курение помогло депортированным узбекистанцам остаться в РФ

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Двух граждан Узбекистана сняли с рейса Екатеринбург-Ташкент из-за курения, сообщает МИД республики.

Они должны были вылететь в Узбекистан в порядке выдворения из РФ. Как сообщается, узбекистанцев сняли с рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" за курение табачных изделий в туалетной комнате самолета до его вылета. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан по Свердловской области и им предстоит заново приобрести авиабилеты за свой счет.

Ранее стало известно, что иностранцев при въезде в Россию могут в обязательном порядке страховать от депортации или административного выдворения. Соответствующий законопроект во вторник рассмотрит Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Согласно замыслу парламентариев, полис должен оформляться на срок, разрешенный для временного нахождения в стране, либо указанный в визе — и к нему прибавляются еще 180 дней. Или на 270 дней — это максимальное время, которое иностранец может находиться в РФ.