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Курение помогло депортированным узбекистанцам остаться в РФ

© Flickr/ Ken Hawkins
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Sputnik Узбекистан

Мигрантов сняли с самолета из-за курения на борту. Теперь им придется оплачивать перелет самостоятельно.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Двух граждан Узбекистана сняли с рейса Екатеринбург-Ташкент из-за курения, сообщает МИД республики.

Они должны были вылететь в Узбекистан в порядке выдворения из РФ. Как сообщается, узбекистанцев сняли с рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" за курение табачных изделий в туалетной комнате самолета до его вылета. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан по Свердловской области и им предстоит заново приобрести авиабилеты за свой счет.

Sputnik/RUPTLY
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Ранее стало известно, что иностранцев при въезде в Россию могут в обязательном порядке страховать от депортации или административного выдворения. Соответствующий законопроект во вторник рассмотрит Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Согласно замыслу парламентариев, полис должен оформляться на срок, разрешенный для временного нахождения в стране, либо указанный в визе — и к нему прибавляются еще 180 дней. Или на 270 дней — это максимальное время, которое иностранец может находиться в РФ.

Теги:
миграционное законодательство РФ, кодекс для мигрантов, Нелегальная миграция, миграционный режим, трудовая миграция, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант, депортация, курение



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