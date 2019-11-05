Безработный мошенник в Бухаре обещал трудоустройство за 500 долларов

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Шафирканском районе Бухарской области Узбекистана задержан мошенник, обещавший устроить сельчанина на работу в местный медицинский центр за 500 долларов США. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Двадцать пятого октября во время совместной оперативной операции Бухарского областного УВД и Каганского городского ОВД мошенник был задержан в момент передачи денег в одной из столовых Шафирканского района.
Им оказался временно безработный 48-летний А. Х. В отношении задержанного возбуждено дело по статьям 168, 28 и 211 Уголовного кодекса Узбекистана.