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Безработный мошенник в Бухаре обещал трудоустройство за 500 долларов

© Flickr/ Chris Potter
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Sputnik Узбекистан

В отношении задержанного возбуждено дело по статьям 168, 28 и 211 Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Шафирканском районе Бухарской области Узбекистана задержан мошенник, обещавший устроить сельчанина на работу в местный медицинский центр за 500 долларов США. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Задержан мошенник, который хотел подкупить сотрудников "Ипотека-банк"
По данным Бухарского областного УВД, жертвой злоумышленника мог стать шафирканец Ш. Н. Но бдительный мужчина сообщил оперативникам, что его новый знакомый, ссылаясь на наличие неких связей, готов помочь ему устроиться на работу в медцентр за определенную плату.

Двадцать пятого октября во время совместной оперативной операции Бухарского областного УВД и Каганского городского ОВД мошенник был задержан в момент передачи денег в одной из столовых Шафирканского района.

Им оказался временно безработный 48-летний А. Х. В отношении задержанного возбуждено дело по статьям 168, 28 и 211 Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
уголовное дело, трудоустройство, Бухара, мошенник



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