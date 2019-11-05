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В Турции умер узбекистанец, получивший тяжелые травмы на фабрике

Sputnik
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Расследование по факту аварии и несоблюдения мер безопасности на предприятии продолжается. Генконсульство взяло ситуацию на контроль.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В медицинском учреждении Çorlu Devlet Hastanesi в Турции скончался гражданин Узбекистана З. В., получивший травмы на фабрике Yıldız Taşlama, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Тело соотечественника уже отправлено на родину для захоронения. Расследование по факту аварии и несоблюдения мер безопасности на предприятии продолжается.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного. 

Гражданам Узбекистана, находящимся в Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по номерам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.

Теги:
узбекистанец, соболезнования, смерть, МИД Узбекистана, Турция



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