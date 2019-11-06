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Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В вооруженной перестрелке погибли солдат пограничных войск и один милиционер с таджикской стороны, неизвестные захватили пять автоматов.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, пять схвачены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

В ходе нападения неизвестные захватили пять автоматов.

"В ночь вооруженная группа, состоящая из 20 человек в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад", что на границе с Узбекистаном, в 60 километрах западнее Душанбе", - говорится в сообщении.

Известно, что в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны.

"В вооруженной перестрелке погибли солдат пограничных войск и один милиционер", - сказали в пресс-службе ГКНБ.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

Теги:
Происшествие, нападение, госграница, граница, границы, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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