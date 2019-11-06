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Погибший пограничник Изатуллои Абубакр

Названы имена погибших в перестрелке на границе

© Facebook / Изатуллои Абубакр
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В ходе вооруженного нападения на погранпост "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе убиты пограничник и милиционер. 15 боевиков было уничтожено.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Стали известны имена двух погибших сотрудников силовых структур во время инцидента на таджикско-узбекской границе, сообщает источник Sputnik Таджикистан.

Один из убитых - служащий погранвойск Иззатулло Абубакр, сын известного религиозного деятеля района Зарафшон в Душанбе Абубакра Латипова, или Мулло Абубакра, как его называют в народе.

Погибший пограничник Изатуллои Абубакр с отцом
© Facebook / Изатуллои Абубакр
Погибший пограничник Изатуллои Абубакр с отцом

Ему было всего 26 лет. По словам родственников Иззатулло, он совсем недавно женился. 

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу Ишкобод на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены. 
© Sputnik / Владимир Астапкович
Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ*
Вторым погибшим при атаке оказался милиционер Бахром Шахзода. Он занимал пост районного участкового милиционера в селе Эсанбай района Рудаки.

Напомним, в ночь вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены.

По сообщению Госкомитета нацбезопасности, задержанные боевики ИГ* признались, что планировали теракты. В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
Происшествие, Борьба с терроризмом, Террористы, госграница, граница



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