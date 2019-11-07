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Драка

В Самарканде произошла массовая драка между строителями - видео

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В массиве, где строятся многоэтажки, один из мужчин решил разжечь огонь. После того как к нему подошли другие, началась серьезная драка.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Самарканде между гражданами Узбекистана и Турции произошла массовая драка, сообщает "Газета.уз".

"6 ноября в массиве Карасу Самарканда, где ведется строительство многоэтажных домов, произошла потасовка между 10 строителями. В ходе конфликта пострадали четыре человека, трое из них - граждане Турции", - говорится в сообщении.

Согласно информации, все началось с того, что трое турецких специалистов разожгли огонь на территории стройплощадки, чтобы согреться. Когда к костру подошел еще один рабочий, гражданин Узбекистана, между ними возник спор, который перерос в потасовку. К драке присоединились еще шесть рабочих.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана ("Хулиганство, совершенное группой лиц").

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Напомним, в октябре во время турнира по каратэ в Ташкенте случилась массовая драка между судьями и тренерами. Стороны пришлось разнимать сотрудникам органов внутренних дел.

Теги:
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