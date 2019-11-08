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Авария с участием автобусов в Ташкенте: погиб один человек

Авария с участием автобусов в Ташкенте: погиб один человек

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Водитель попытался обогнать другой автобус с номером 10830JBA, но совершил столкновение с ним, съехав с проезжей части.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Ташкентской области произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов, в которых находилось, в общей сложности, 39 человек, сообщает хокимият.

"8 ноября примерно в 7.15 на 52-м км автодороги Нурафшан-Янгиюль на территории Куйичирчикского района Ташкентской области произошло ДТП с участием двух автобусов Isuzu", - говорится в сообщении.

По последним данным, водитель автобуса с госномером 10V328OA вез сотрудников на предприятие "Азия Мебель" в Ташкент. Водитель попытался обогнать другой автобус с номером 10830JBA, но совершил столкновение с ним, съехав с проезжей части.

На фотографиях, распространенных областным ГУВД, видно, что у автобуса сильно повреждена передняя часть, лобовое и часть других стекол выбиты. 

Авария с участием автобусов в Ташкенте: погиб один человек
ГУВД
Авария с участием автобусов в Ташкенте: погиб один человек

Пострадавшие при аварии были доставлены в центральные больницы Куйичирчикского и Аккурганского района.

Несколько граждан после получения первой медицинской помощи и осмотра врачей были отпущены домой, один человек госпитализирован.

Один пассажир, И. Б. (1976 г. р.), несмотря на усилия врачей, скончался в реанимационном отделении Куйичирчикской больницы.

По факту происшествия ведется расследование.

Теги:
Происшествие, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан, автобусы, автобус



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