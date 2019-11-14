Кирпич вне закона: обнаружено хищение газа на крупную сумму

Прибор учета вручную был отключен от питания. Метрологи выяснили, что в памяти устройства записи не велись 27 дней.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Узнефтегазинспекцией совместно со специалистами "Худудгазтаъминот" обнаружен факт незаконного пользования природным газом в цехе по производству жженого кирпича в Ташкентской области, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Специалисты обнаружили, что в цехе установлен счетчик газа, который был вскрыт. Прибор учета вручную был отключен от питания. При подключении метрологи выяснили, что в памяти устройства записи не велись 27 дней.

В этот период времени предприятию поставлялся природный газ без учета.

Согласно техническим условиям, выданным со стороны территориального филиала "Тошкентгаз", общий часовой расход природного газа 4 печей составляет 2406 кубометров. По предварительным оценкам объем незаконно использованного природного газа за 27 дней составил 1 млн 790 тыс кубометров, что составляет ущерб в размере 1 млрд 790 млн сумов.