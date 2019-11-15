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МЧС

Опасный участок: очередное ДТП на перевале Камчик

© МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Грузовик с приводом от ISUZU врезался в бордюр на трассе, потеряв управление. Спасатели оказали незамедлительную помощь.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Сегодня утром, как сообщает пресс-служба МЧС, на 227-м км автомагистрали А-373 Ташкент-Ош на перевале Камчик потерял управление грузовик, следовавший по направлению к КПП "Бешкуль". Крупногабаритное транспортное средство опрокинулось в кювет.

Перевал Камчик функционирует в штатном режиме, движения открыто
МЧС Узбекистана
Резкий поворот: на перевале Камчик участились ДТП

Спасательная команда МЧС через считанные минуты была на месте происшествия.

Установлено, что водитель авто родился в Ургенче (Хорезмская область). Грузовик ISUZU потерял управление и опрокинулся в кювет.
Спасатели оказали помощь и вызволили авто с обочины дороги, отправив его на эвакуаторе к месту назначения.

Сообщения о пострадавших не поступали.

Теги:
Узбекистан, ДТП, Происшествие, Камчик, МЧС Узбекистана



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