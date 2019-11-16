Летевший из Узбекистана самолет экстренно приземлился в Минводах

ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Борт авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", летевший из Самарканда в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.
Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
"В связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров командир принял решение совершить вынужденную промежуточную посадку в ближайшем аэропорту - в городе Минеральные воды", - сообщает авиакомпания.
Вынужденная посадка привела к небольшим задержкам по прибытию в турецкий аэропорт и вылету обратно в Самарканд.
За последние несколько недель это уже не первый случай вынужденных посадок лайнеров из-за ухудшения здоровья пассажиров. Последний случай произошел 9 ноября, когда летевший из Москвы в Фергану борт вынужденно приземлился в Самаре, однако спасти мужчину, у которого был диагностирован инфаркт, увы, не удалось.