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Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Летевший из Узбекистана самолет экстренно приземлился в Минводах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. После посадки его госпитализировали, а самолет продолжил свой путь.

ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Борт авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", летевший из Самарканда в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

"В связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров командир принял решение совершить вынужденную промежуточную посадку в ближайшем аэропорту - в городе Минеральные воды", - сообщает авиакомпания.

Вынужденная посадка привела к небольшим задержкам по прибытию в турецкий аэропорт и вылету обратно в Самарканд.

Машины спасательных служб на взлетной полосе
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекистанец умер в самолете, следовавшем по маршруту Домодедово-Фергана
После того, как пассажира передали медикам, лайнер отправился в пункт назначения.

За последние несколько недель это уже не первый случай вынужденных посадок лайнеров из-за ухудшения здоровья пассажиров. Последний случай произошел 9 ноября, когда летевший из Москвы в Фергану борт вынужденно приземлился в Самаре, однако спасти мужчину, у которого был диагностирован инфаркт, увы, не удалось.




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