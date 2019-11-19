Двое таджикистанцев осуждены в Хорезме за контрабанду опия

Наркоторговцев задержали в момент передачи товара "скупщику", специально привлеченному для оперативного мероприятия.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Cуд по уголовным делам Ургенчского района Хорезмской области приговорил двоих граждан Таджикистана к 11 и 12 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД РУз.

Мужчины — 34-летний И. У. и 36-летний К. Д. — пересекли границу Узбекистана в ночь на 5 июня. В бензобаке автомобиля ВАЗ-2110, за рулем которого сидел К. Д., злоумышленники спрятали шесть целлофановых пакетов с опием. Попав на территорию соседней страны, они отправились в Самарканд. Там наркоторговцы попытались продать опий за 20 тысяч долларов США.

Их задержали в момент передачи товара "скупщику", специально привлеченному для оперативного мероприятия.

По данному факту Следственным управлением при УВД Хорезмской области было возбуждено дело по части 5 статьи 273 ("Незаконная продажа наркотических средств в крупных размерах"), части 2 статьи 246 ("Контрабанда") Уголовного кодекса Узбекистана.

Суд вынес приговор 5 ноября. К. Д. осудили на 11 лет лишения свободы, И. У. — на 12 лет.