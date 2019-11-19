Молодая узбекская актриса погибла в страшном ДТП

Молодая актриса, выпускница Ташкентского государственного института искусств работала в Узбекском национальном академическом драматическом театре. Запомнилась своими мастерскими исполнениями ролей верных сестер и дочерей.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Кашкадарье в страшном ДТП погибла узбекская актриса Гавхар Шарипова. О трагедии сообщили в "Узбеккино".

Молодая актриса в 2001 году окончила Ташкентский государственный институт искусств по специальности "драматургия и театр". Работала в Узбекском национальном академическом драматическом театре. Особенно запомнилась своим зрителям безмерно талантливым исполнением Рехи в пьесе Г. Лессинга "Натан Мудрый".

Узбектуризм Актриса Гавхар Шарипова погибла в автокатастрофе. 18.11.2019 г.

Гавхар Шарипова запомнилась узбекским любителям кино благодаря своим уникальным персонажам в фильмах "Алпомиш", "Алданган аёл" и в известном телесериале "Опа-сингиллар". Актриса также мастерски проявила себя в искусстве дубляжа.

По факту ДТП в настоящее время узбекскими правоохранительными органами проводится проверка.