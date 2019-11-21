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Участок железнодорожного пути, архивное фото

Погиб на рельсах: в России из поезда "Алматы-Саратов" выпал узбекистанец

© Sputnik / Юрий Лашов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

По данным следствия, мужчина выпал из вагона 14 октября, однако обнаружили его, лежащим около рельсов, только несколько дней спустя.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели гражданина Узбекистана, выпавшего из поезда "Алматы-Саратов". Об этом сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СК РФ.

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Инцидент произошел вечером 14 октября на перегоне "25-й Разъезд – станция Чашкан" Соль-Илецкого района. Мужчину обнаружили около железной дороги без сознания только 16 октября. Его доставили в Центральную городскую больницу Соль-Илецка, где спустя несколько дней он скончался от полученных травм.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят допросы свидетелей и сотрудников поездной бригады. Также для установления причины смерти потерпевшего была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека" продолжается.

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Теги:
Железная дорога, уголовное дело, Поезд, Россия, Узбекистан



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