Лопаты и ломы: в Москве произошла массовая драка дворников - видео

Несколько дебоширов удалось задержать, остальные разбежались по соседним дворам. По последней информации, серьезно пострадавших нет.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Москве поздно вечером, 24 ноября, произошла массовая драка дворников, которые были вооружены лопатами и ломами, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

"Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября на улице Ефремова. Инцидент с участием работников коммунального хозяйства попал на видео", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как рабочие начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары.

По сообщению издания, полицейским удалось задержать более десятка дебоширов, остальные успели разбежаться по окрестным дворам. Серьезно пострадавших нет.

Причины драки устанавливаются.