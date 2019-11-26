13:10 26 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Колючая проволока

В Югре осудили узбекистанца за попытку ограбить банк с игрушечным пистолетом

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik Узбекистан

В январе 2019 года молодой человек вошел в местное отделение одного из банков с пластмассовым пистолетом и потребовал выдать ему деньги.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Суд в Нижневартовске вынес приговор гражданину Узбекистана, который пытался ограбить банк, вооружившись игрушечным пистолетом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, он получил почти девять лет колонии.

По данным надзорного ведомства, молодой человек в январе 2019 года вошел в местное отделение одного из банков и, держа в руке игрушечный пластмассовый пистолет, направил его в сторону сотрудников и посетителей, требуя выдать ему деньги.

В кассе в тот день находилось почти 3 миллиона рублей, а также 12,5 тысячи долларов США и около 13 тысяч евро. Однако когда сотрудника банка заявила злоумышленнику, что у нее нет доступа в помещение с деньгами, он скрылся с места преступления.

Задержав налетчика, правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, целью которого была сумма в особо крупном размере.

Двадцатичетырехлетнему узбекистанцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Теги:
уголовное дело, ограбление, Россия, Югра, Суд, Приговор



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пост Малоне
Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото
Тараканы и грязь: как работают торговцы в Ереване – видео
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться