В Югре осудили узбекистанца за попытку ограбить банк с игрушечным пистолетом

В январе 2019 года молодой человек вошел в местное отделение одного из банков с пластмассовым пистолетом и потребовал выдать ему деньги.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Суд в Нижневартовске вынес приговор гражданину Узбекистана, который пытался ограбить банк, вооружившись игрушечным пистолетом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, он получил почти девять лет колонии.

По данным надзорного ведомства, молодой человек в январе 2019 года вошел в местное отделение одного из банков и, держа в руке игрушечный пластмассовый пистолет, направил его в сторону сотрудников и посетителей, требуя выдать ему деньги.

В кассе в тот день находилось почти 3 миллиона рублей, а также 12,5 тысячи долларов США и около 13 тысяч евро. Однако когда сотрудника банка заявила злоумышленнику, что у нее нет доступа в помещение с деньгами, он скрылся с места преступления.

Задержав налетчика, правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, целью которого была сумма в особо крупном размере.

Двадцатичетырехлетнему узбекистанцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.