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Автомобильные воры

Раскрыта банда автограбителей, орудовавших в столице

© Sputnik / Константин Чалабов
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В результате принятых мер 23 ноября подозреваемые были задержаны. Ими оказались уроженцы города Андижана.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Менее недели назад в ОВД Яккасарайского и Шайхантахурского районов поступили сообщения о том, что произошла кража личных вещей из автомобиля, сообщается на сайте ГУВД Ташкента.

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
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Сотрудники органов внутренних дел незамедлительно принялись выяснять обстоятельства произошедшего. Изучив, в ходе оперативных мероприятий, записи с камер наружного видеонаблюдения, выяснили, что обе кражи были совершены одними и теми же лицами, передвигавшимися на автомобиле марки "Кобальт".

В результате принятых мер 23 ноября подозреваемые были задержаны. Ими оказались уроженцы города Андижана 24-летние Мансуржон Мансуров и Афзал Лутфиев, а также 22-летний Хуршидбек Шамшиддинов.

Ведется следствие, в ходе которого проверяется причастность данных лиц к совершению других аналогичных преступлений.




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