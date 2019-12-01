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Ситуация на месте теракта в Лондоне

Нападение с ножом с Лондоне: ответственность за теракт взяло на себя ИГ*

© Sputnik / Алекс Макнотон
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191201/12913823/IG-vzyalo-na-sebya-otvetstvennost-za-napadenie-v-Londone.html

Пять человек были ранены, двое из них — мужчина и женщина — скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщает Рейтер.

Агентство, ссылаясь на издание Amaq (близкое к боевикам) передает, что теракт осуществил один из членов ИГИЛ.

Нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу, 29 ноября. Пять человек были ранены, двое из них — мужчина и женщина — скончались. 

Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

Установлено, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Он был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году мужчину осудили за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре прошлого года под расписку.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
Террористы, ИГИЛ, Исламское государство, теракт, Великобритания, Лондон



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