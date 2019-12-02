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Гузарский хокимият уличили в незаконном использовании электроэнергии

© Sputnik / Марина Лысцева
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191202/12921411/Guzarskiy-khokimiyat-ulichili-v-nezakonnom-ispolzovanii-elektroenergii.html

Объем неучтенного потребления электричества составил 124,2 тысячи кВт.ч, ущерб — около 55,9 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Хокимият Гузарского района Кашкадарьинской области уличили в незаконном использовании электроэнергии, сообщается на официальном Telegram-канале Минэнерго.

Энергосберегающие лампочки
© Sputnik / Петр Чернов
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По данным Кашкадарьинского регионального отделения "Узэнергоинспекции", администрация района пользовалась электричеством, хотя в документах было указано, что счетчик отключен. Объем неучтенного потребления электроэнергии составил 124,2 тысячи кВт.ч, ущерб — около 55,9 миллиона сумов.

Кроме того, еще одно нарушение было выявлено во время изучения расчетных точек уличного освещения, относящегося к Каршинскому городскому управлению благоустройства. На одной точке было обнаружено самовольное подключение, еще на четырех трансформаторный пункт и счетчик использовались без включения в программу.

По итогам проверки сделан перерасчет на порядка 335,6 миллиона (745 819 кВт.ч), дело направлено на взыскание.

Теги:
Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, хокимият, Карши, электричество, электроэнергия, Узбекистан, Кашкадарьинская область



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