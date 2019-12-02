Гузарский хокимият уличили в незаконном использовании электроэнергии

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Хокимият Гузарского района Кашкадарьинской области уличили в незаконном использовании электроэнергии, сообщается на официальном Telegram-канале Минэнерго.
Кроме того, еще одно нарушение было выявлено во время изучения расчетных точек уличного освещения, относящегося к Каршинскому городскому управлению благоустройства. На одной точке было обнаружено самовольное подключение, еще на четырех трансформаторный пункт и счетчик использовались без включения в программу.
По итогам проверки сделан перерасчет на порядка 335,6 миллиона (745 819 кВт.ч), дело направлено на взыскание.