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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

ФСБ задержала двух главарей "Хизб ут-Тахрир"* - видео

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191203/12930662/FSB-zaderzhala-dvukh-glavarey-Khizb-ut-Takhrir---video.html

Террористы готовили почву для свержения власти насильственным путем, а также занимались вербовкой в ряды боевиков россиян и мигрантов. При обысках у боевиков нашли и изъяли запрещенную литературу и средства связи.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Известно, что террористы являются гражданами России или уроженцами стран Центральной Азии.

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По данным ФСБ, задержанные действовали по указанию зарубежных эмиссаров и "целенаправленно распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Террористы собирались на конспиративных квартирах, где занимались вербовкой местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, добавили в ведомстве.

При обысках у членов организации нашли и изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждено несколько уголовных дел. Продолжаются обыски и другие следственные мероприятия.

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"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения")* – исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Ее сторонники активно действуют в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран

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Теги:
Челябинск, Москва, Россия, ФСБ, экстремизм, Борьба с терроризмом



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