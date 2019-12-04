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В одном из многоэтажных домов 2-го микрорайона города Андижана произошёл пожар.

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Андижане, есть пострадавшие

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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На месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Взрыв газа произошел днем 4 декабря в одном из многоэтажных домов в Андижане, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

"В результате возгорания самодельного газового насоса произошел пожар, от чего были повреждены четыре квартиры", — говорится в публикации.

По предварительной информации, пострадали восемь человек. Погибших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются.

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Андижане, есть пострадавшие
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Андижане, есть пострадавшие
Теги:
МВД, Узбекистан, Андижан, пожар, Взрыв, газ



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