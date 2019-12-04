Происшествия 16:07 04.12.2019 (обновлено 16:16 04.12.2019) Получить короткую ссылку 287 0 0
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На месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Взрыв газа произошел днем 4 декабря в одном из многоэтажных домов в Андижане, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана. "В результате возгорания самодельного газового насоса произошел пожар, от чего были повреждены четыре квартиры", — говорится в публикации.
По предварительной информации, пострадали восемь человек. Погибших нет.
На месте работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются.
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Андижане, есть пострадавшие