Эксперты выясняют причины смерти родных брата и сестры в Бухаре

Первое сообщение об этой истории появилось в Сети 1 декабря и сразу вызвало широкий резонанс. За детей переживали все жители города.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Бухарском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи, несмотря на усилия врачей, скончались двое детей — родные брат и сестра. Причины смерти выясняются, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Шестилетний мальчик и трехлетняя девочка были госпитализированы вечером 25 ноября. У детей были одинаковые симптомы: температура, тошнота, рвота и слабость.

Главный врач центра Тохир Мусаев, ссылаясь на слова отца, ранее сообщал, что болезнь у детей началась с сильной лихорадки, кашля и насморка. К специалистам неотложки они поступили в крайне тяжелом состоянии и сразу же были переведены в реанимацию.

В ночь на 26 ноября брат и сестра впали в кому. Спустя три дня скончался мальчик, а 8 декабря не стало девочки.

Как рассказал Sputnik Узбекистан директор филиала Мажид Кенжаев, врачи склоняются к тому, что малышей сразила тяжелая вирусная инфекция, осложнившаяся тяжелой пневмонией. Рассматривался и вариант с отравлением угарным газом, однако эту версию вскоре исключили.

"Что касается лечебной практики, все было по стандарту экстренной медпомощи. Мы полностью исполнили соответствующие клинические протоколы. К сожалению, результат вы знаете", — сказал Кенжаев.

Переживала вся Бухара

Первое сообщение об этой истории появилось в Сети 1 декабря и сразу вызвало широкий резонанс. За детей волновались все жители города. Как и за состояние их матери, беременной третьим ребенком.

Спустя несколько часов отчаявшиеся родители публично попросили помощи у главы областной администрации, обвиняя в некомпетентности местных врачей. В тот же день Уктам Барноев приехал в центр и взял ситуацию под личный контроль.

"В этой истории участвовали и хоким области, и облздрав, и Министерство здравоохранения. Ежедневно по линии санавиации из нашего головного центра нам отправляли крупных специалистов по токсикологии, детской реанимации, анестезиологии реанимации и других. Мы очень надеялись, что вытащим девочку, и делали все возможное для этого", — рассказал Мажид Кенжаев.

Теперь специалистам необходимо выяснить причины смерти. По словам директора филиала, экспертиза будет готова через две недели.