В Андижане сошли с рельсов два пустых вагона

Инцидент произошел утром 12 декабря. По информации МВД Узбекистана, в результате происшествия никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. На железнодорожной станции в Андижанской области сошли с рельсов два пустых вагона, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным МВД, утром в четверг на станцию "Пайтуг" 13 полуоткрытых вагонов доставили угольную продукцию из Казахстана для компании "ОООТА Миниралс". Из-за того, что после разгрузки под их колеса не прикрепили тормозные башмаки, они покатились вниз.

Пресс-служба МВД Узбекистана В Андижане пустые вагоны сошли с железнодорожного пути

Пустой вагон №63080675 упал на левый бок в канаву, а передние колеса вагона №60745015 скатились с рельсов.

В результате происшествия никто не пострадал. Ведется дознание.