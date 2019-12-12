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В Андижане пустые вагоны сошли с железнодорожного пути

В Андижане сошли с рельсов два пустых вагона

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191212/12996977/V-Andizhane-soshli-s-relsov-dva-pustykh-vagona.html

Инцидент произошел утром 12 декабря. По информации МВД Узбекистана, в результате происшествия никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. На железнодорожной станции в Андижанской области сошли с рельсов два пустых вагона, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана. 

По данным МВД, утром в четверг на станцию "Пайтуг" 13 полуоткрытых вагонов доставили угольную продукцию из Казахстана для компании "ОООТА Миниралс". Из-за того, что после разгрузки под их колеса не прикрепили тормозные башмаки, они покатились вниз. 

В Андижане пустые вагоны сошли с железнодорожного пути
Пресс-служба МВД Узбекистана
В Андижане пустые вагоны сошли с железнодорожного пути

Пустой вагон №63080675 упал на левый бок в канаву, а передние колеса вагона №60745015 скатились с рельсов.

В результате происшествия никто не пострадал. Ведется дознание.

Теги:
Андижан, Андижанская область, Происшествие, Поезд



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