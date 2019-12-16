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Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве

МИД РУз прокомментировал информацию о массовом задержании мигрантов в Хабаровске

© Sputnik / Валерий Мельников
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По данным местных СМИ, вечером 12 декабря несколько водителей городских автобусов были задержаны во время проверки миграционной службы.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке проверяет информацию о массовом задержании в Хабаровске мигрантов из стран Центральной Азии, в том числе граждан РУз.

Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 12 декабря несколько водителей городских автобусов были задержаны во время проверки миграционной службы.

"Ситуация находится на контроле Генконсульства", — говорится в публикации на сайте Министерства иностранных дел РУз.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России*, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство республики во Владивостоке по номерам: +7 423 260 48 00, +7 951 01870 07.

* В состав ДФО входят следующие субъекты: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Теги:
Россия, Узбекистанцы, Хабаровск, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты



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