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Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции

В Турции схватили узбекистанца, который пытался ограбить банк – видео

İHA
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191217/13034539/V-Turtsii-skhvatili-uzbekistantsa-kotoryy-pytalsya-ograbit-bank--video.html

Грабитель удерживал в заложниках около десяти работников банка, в том числе сотрудников внутренней службы безопасности учреждения.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Анталии целый день не утихают обсуждения громкого происшествия – неизвестный мужчина пытался ограбить местный банк. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

Мужчина с пистолетом ворвался рано утром в частное отделение банка, расположенного в районе Коньяалты. Грабитель также сообщил, что у него имеется взрывчатка.

По данным СМИ, вооруженный преступник вывел из здания клиентов и всех сотрудников женского пола, оставив в заложниках только мужчин-работников службы безопасности учреждения. Всего в заложниках были около десяти сотрудников.

К месту происшествия тут же стянулись все ближайшие подразделения полиции и спецназ. Ближайшие улицы были перекрыты.

  • Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции
    Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции
    İHA
  • Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции
    Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции
    İHA
  • Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции
    Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции
    İHA
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İHA
Гражданин Узбекистана попытался ограбить банк в Турции

После переговоров грабитель сдался.

Как установило следствие, злоумышленником оказался 41-летний гражданин Узбекистана. Также выяснилось, что пистолет, которым угрожал мужчина, был муляжом.

Как позднее сообщил губернатор Анталии, грабитель был обманут сотрудниками банка и решился на такой поступок, чтобы привлечь внимание к этому инциденту.

Узбекистанца взяли под стражу, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Сейчас ведется предварительное расследование.

Теги:
ограбление, банки, Турция, узбекистанец



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