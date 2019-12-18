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В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро - фото

Sputnik
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191218/13040296/V-Tashkente-obrushilas-chast-stroyascheysya-linii-metro.html

На месте происшествия находится председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов. Идет служебное расследование.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Ташкенте обрушилась часть строящейся Юнусабадской линии метро. По данным пресс-службы компании "Узбекистон темир йуллари", аварийная ситуация на открытом участке строительной площадки произошла из-за проливного дождя. 

На месте происшествия находится председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов. 

В настоящее время идет служебное расследование. Его лично контролирует первый заместитель премьер-министра Узбекистана, министр транспорта Ачилбай Раматов. Результаты будут представлены позже.

Как позднее сообщили в пресс-службе столичного хокимията, обрушение произошло в 10.00. Обвалилось около 250 кубометров почвы.

  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    Sputnik
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    Sputnik
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    © Sputnik /
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    Sputnik
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Sputnik
В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро

Последствия аварийной ситуации устраняют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и работники подрядных строительных организаций.

Данных о пострадавших пока нет.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Ташкентский метрополитен, метро, Ташкент



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