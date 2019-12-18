В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро - фото

Аварийные бригады немедленно прибыли на место происшествия. Пока только один гражданин 1975 года рождения стал свидетелем аварии. От увиденного он получил сильный стресс.

Легендарный дзюдоист, многократный чемпион мира подписал годичный контракт с узбекской федерацией. Спортсмен будет представлять республику на Токийских олимпийских играх-2020.

В Университете Нагои учились и работают многие выдающиеся ученые. Шесть из них — лауреаты Нобелевской премии в области физики и химии. Сегодня студентами престижного вуза являются более 16 тысяч человек, в том числе — свыше 30 узбекистанцев.