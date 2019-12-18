В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро - фото

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Ташкенте обрушилась часть строящейся Юнусабадской линии метро. По данным пресс-службы компании "Узбекистон темир йуллари", аварийная ситуация на открытом участке строительной площадки произошла из-за проливного дождя.
На месте происшествия находится председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов.
В настоящее время идет служебное расследование. Его лично контролирует первый заместитель премьер-министра Узбекистана, министр транспорта Ачилбай Раматов. Результаты будут представлены позже.
Как позднее сообщили в пресс-службе столичного хокимията, обрушение произошло в 10.00. Обвалилось около 250 кубометров почвы.
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метроSputnik
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метроSputnik
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро© Sputnik /
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метроSputnik
Последствия аварийной ситуации устраняют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и работники подрядных строительных организаций.
Данных о пострадавших пока нет.