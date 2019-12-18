Сотрудник хокимията задержан при получении взятки в размере $120 тысяч

Заведующий отделом хокимията Зангиатинского района и директор местной компании были задержаны при попытке купли-продажи мошенническим путем 0,3 гектара земли за $120 тысяч.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, были задержаны с поличным заведующий общим отделом хокимията Зангиатинского района гражданин А. Т. и директор местного ООО M.G.S. гражданин М. С.

Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Эти граждане, по предварительному сговору, мошенническим путем продали 0,3 гектара из 2,7 гектаров земли в кишлаке Навруз Зангиатинского района, принадлежащей местной компании, гражданину С. Х. за 120 тысяч долларов США.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.