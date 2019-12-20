Завезли из Узбекистана: в Оренбургской области зарегистрировали вспышки кори

Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Оренбургской области в декабре зарегистрировали случаи кори среди детей и взрослых.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, болезнь была завезена из Узбекистана. Количество подхвативших инфекцию не уточняется. Причем, примечательно, что заразились те, кто ранее был привит.

Больные были госпитализированы в инфекционный стационар и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, врачи проводят эпидемиологическое расследование. Также организован комплекс противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространения кори.

Чем опасна корь?

Корь – острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и очень устойчиво к внешней среде, поэтому чаще всего непривитые и не болевшие люди при контакте с больными тоже заболевают.

Основные симптомы кори: резкий подъем температуры до 38-40 градусов, отеки горла и слизистой носа, сухой кашель, характерная сыпь (особенно за ушами).

Очень характерно для данной инфекции появление конъюнктивита, которое проявляется в виде светобоязни, резкого покраснения глаз.

Болезнь заразна. По оценкам всемирной организации здравоохранения в 2017 году во всем мире погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из которых дети до пяти лет.

Единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.