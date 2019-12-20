00:20 21 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Врач с анализами

Завезли из Узбекистана: в Оренбургской области зарегистрировали вспышки кори

© CC0 / pixabay.com
Происшествия
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/943/81/9438190.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191220/13063603/Zavezli-iz-Uzbekistana-v-Orenburgskoy-oblasti-zaregistrirovali-vspyshki-kori.html

Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Оренбургской области в декабре зарегистрировали случаи кори среди детей и взрослых.

Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
© Sputnik / Валерий Мельников
В РФ предложили создать базу инфекционных заболеваний трудовых мигрантов

Как сообщили в Роспотребнадзоре, болезнь была завезена из Узбекистана. Количество подхвативших инфекцию не уточняется. Причем, примечательно, что заразились те, кто ранее был привит.

Больные были госпитализированы в инфекционный стационар и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, врачи проводят эпидемиологическое расследование. Также организован комплекс противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространения кори.

Чем опасна корь?

Корь – острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и очень устойчиво к внешней среде, поэтому чаще всего непривитые и не болевшие люди при контакте с больными тоже заболевают.

Основные симптомы кори: резкий подъем температуры до 38-40 градусов, отеки горла и слизистой носа, сухой кашель, характерная сыпь (особенно за ушами).

Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения
Sputnik / Дильшода Рахматова
Инфекции, дыхание и "залетная" корь: Баситханова о болезнях узбекских детей

Очень характерно для данной инфекции появление конъюнктивита, которое проявляется в виде светобоязни, резкого покраснения глаз.

Болезнь заразна. По оценкам всемирной организации здравоохранения в 2017 году во всем мире погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из которых дети до пяти лет.

Единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.

По теме

Возбудители есть, но вспышек нет: как ученые берегут Узбекистан от опасных инфекций
Каратаев: коклюш – не только детская инфекция
Врач Жемчугов: бактерии из Балтийского моря вызывают тяжелые инфекции
Теги:
здоровье, инфекция, болезнь, корь, Оренбург, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Слуцкий об угрозах Sputnik Эстония: надеюсь, эта ситуация будет разрешена
Слуцкий: РФ поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ тему давления на Sputnik Эстония
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться