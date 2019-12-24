В Зарафшане стажер банка украл крупную сумму с карты клиента

По данным следствия, злоумышленник подключил к карте потерпевшего номер своего телефона, получив таким образом к ней доступ.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Зарафшане стажер "Асака банка" стал обвиняемым по делу о краже денег с карточки клиента, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

В октябре 21-летний житель города У. Х. заявил в ОВД о том, что с его счета пропала крупная сумма — 4,5 миллиона сумов. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье о краже.

Предварительное следствие показало, что к произошедшему причастен 33-летний Р. М., стажер Зарафшанского филиала "Асака банка".

По данным пресс-службы, мужчина воспользовался моментом, когда получил карту потерпевшего для обналичивания 6 миллионов сумов, и подключил к его карте номер своего телефона, получив таким образом к ней доступ. Девятого-десятого октября он частями перечислил с чужой карты 4,5 миллиона сумов на карты своих знакомых и обналичил средства. Все деньги злоумышленник истратил на свои нужды.

Мужчине предъявили обвинение, в качестве меры пресечения избран залог. Предварительное следствие продолжается.