Двое узбекистанцев погибли при пожаре в Иркутской области

С места происшествия были эвакуированы 13 человек, двое из которых были госпитализированы, четверым оказана медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Как сообщает Телеграм-канал МИД Узбекистана, 25 декабря в поселке Залари Иркутской области в результате пожара погибли двое граждан Узбекистана.

Отмечается, что горели одноэтажное и двухэтажное деревянные здания, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

С места происшествия были эвакуированы 13 человек, двое из которых были госпитализированы, четверым оказана медицинская помощь. Все пострадавшие –работники лесозаготовительного предприятия, проживавшие в двухэтажном деревянном здании общежития.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с компетентными органами Сибирского федерального округа и Иркутской области, а также с медицинским учреждением.

Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойных и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Сибирского федерального округа, могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске по телефонам: +7-383-246-04-85, +7-383-246-04-84, +7-383-246-04-63, +7-383-246-04-64.