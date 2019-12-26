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Преступник за решеткой

В Джизаке задержан особо опасный рецидивист

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191226/13111834/V-Dzhizake-zaderzhan-osobo-opasnyy-retsidivist.html

Возбуждено дело по статье "Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом". Предварительное следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Особо опасный рецидивист задержан в Джизаке после совершения очередного преступления, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Двадцать четвертого декабря в Зафарабадское ОВД обратился 50-летний Ш. У. Мужчина рассказал, что на его сына, несовершеннолетнего Р. Н., напал неизвестный. Злоумышленник запугал парня, избил его и украл мобильный телефон марки Samsung стоимостью 900 тысяч сумов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что преступление совершил 41-летний С. Б., которого суд ранее признал особо опасным рецидивистом. Мужчину задержали. Украденный телефон оказался при нем, его изъяли в качестве вещественного доказательства.

Следственный отдел при ОВД Зафарабадского района возбудил уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом".

Потерпевший опознал С. Б. Последнему предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Предварительное следствие продолжается.

Теги:
уголовное дело, Джизакская область, преступление



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