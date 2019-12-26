В Джизаке задержан особо опасный рецидивист

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Особо опасный рецидивист задержан в Джизаке после совершения очередного преступления, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Двадцать четвертого декабря в Зафарабадское ОВД обратился 50-летний Ш. У. Мужчина рассказал, что на его сына, несовершеннолетнего Р. Н., напал неизвестный. Злоумышленник запугал парня, избил его и украл мобильный телефон марки Samsung стоимостью 900 тысяч сумов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что преступление совершил 41-летний С. Б., которого суд ранее признал особо опасным рецидивистом. Мужчину задержали. Украденный телефон оказался при нем, его изъяли в качестве вещественного доказательства.

Следственный отдел при ОВД Зафарабадского района возбудил уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом".

Потерпевший опознал С. Б. Последнему предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Предварительное следствие продолжается.