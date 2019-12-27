Пассажирский самолет разбился в Казахстане, есть погибшие

Рейс Алматы - Нур-Султан с 95 пассажирами на борту пропал с радаров сразу после взлета. По последним данным, жертвами стали 14 человек.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Алма-Ате потерпел крушение самолет, на борту которого находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа, сообщает Sputnik Казахстан.

Комитет по ЧС МВД Казахстана Крушение пассажирского самолета в Казахстане

По данным МВД республики, 27 декабря в 7.22 по местному времени рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Sputnik Крушение пассажирского самолета в Казахстане

Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Жертвами крушения стали 14 человек. Пострадали по меньшей мере 30 человек, среди них есть дети.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", — написал глава Казахстана в Twitter.

Sputnik Крушение пассажирского самолета в Казахстане

Были ли на борту самолета граждане Узбекистана, пока неизвестно.