Камерунцев, укравших у доверчивых узбекских богачей $340 тысяч, будут судить

Злоумышленники находили своих "жертв" через соцсети, после чего умело определяли их финансовое положение.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении пяти граждан Камеруна, которые обманули богатых узбекистанцев на 340 тысяч долларов.

"Несколько граждан Камеруна намерено знакомились с узбекистанцами в социальных сетях, узнавали данные об их материальном положении, и таким образом подбирали себе жертвы для дальнейшего мошенничества. После завязывания тесного знакомства с узбекистанцами камерунцы приехали в нашу страну в качестве туристов для реализации своей преступной схемы", – сообщили в департаменте.

Данные о финансовом положении "жертв" злоумышленники получали очень просто: мошенники представлялись инвесторами и определяли, кто из узбекистанцев тоже имеет возможность инвестировать.

По приезде граждане Камеруна встретились с узбекистанцами и сообщили им, что завезли в Узбекистан денежные средства от 2 миллионов до 10 миллионов долларов в стодолларовых купюрах, однако в целях обхода таможенной службы эти деньги якобы были окрашены черной и белой краской. Мошенники рассказывали, что для возвращения купюрам первозданного вида необходимы специальные химические вещества.

Схема обмана была простой: камерунцы обещали доверчивым узбекистанцам за каждые 100 долларов, вложенных в покупку химикатов, вернуть 300 долларов. Таким образом иностранцам удалось обогатиться на 340 тысяч долларов.

В ходе расследования было установлено, что граждане Камеруна помимо мошенничества занимались сбытом поддельных денег.

В отношении злоумышленников было заведено уголовное дело по статьям "Мошенничество, в особо крупном размере", "Изготовление, сбыт поддельных денег в особо крупном размере" и "мошенничество, совершенное повторно в крупном размере".

Предварительное следствие завершено, скоро будет оглашен приговор.