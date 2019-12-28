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ДТП

Трагедия в Фергане: в горящем автомобиле погибли люди

Пресс-служба ГУБДД МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191228/13123772/Tragediya-v-Fergane-v-goryaschem-avtomobile-pogibli-lyudi.html

Управляя автомобилем марки "Ласетти", водитель уснул за рулем, автомобиль ударился о бетонное ограждение и полностью сгорел.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Ферганской области. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и загорелся. В результате погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД. 

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Трагедия произошла 27 декабря в 8:00 часов на 3 километре автомобильной дороги 4Р-126 на территории Дангаринского района Ферганской области. Водитель уснул за рулем.

"Водитель А.О. (1992 года рождения), проживающий в Жалакудукском районе Андижанской области, управляя автомобилем марки "Ласетти", уснул за рулем, автомобиль ударился о бетонное ограждение и полностью сгорел", – отметили в пресс-службе.

Теги:
Узбекистан, погибшие, Фергана, ДТП



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