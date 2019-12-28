Трагедия в Фергане: в горящем автомобиле погибли люди

Управляя автомобилем марки "Ласетти", водитель уснул за рулем, автомобиль ударился о бетонное ограждение и полностью сгорел.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Ферганской области. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и загорелся. В результате погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.

Трагедия произошла 27 декабря в 8:00 часов на 3 километре автомобильной дороги 4Р-126 на территории Дангаринского района Ферганской области. Водитель уснул за рулем.

"Водитель А.О. (1992 года рождения), проживающий в Жалакудукском районе Андижанской области, управляя автомобилем марки "Ласетти", уснул за рулем, автомобиль ударился о бетонное ограждение и полностью сгорел", – отметили в пресс-службе.