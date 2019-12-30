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Скорая помощь, архивное фото

Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе, есть погибшие

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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По данным местных СМИ, в результате происшествия погиб сотрудник безопасности церкви. Еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Техасе неизвестный устроил стрельбу во время церковной службы, пишет местная газета Dallas Morning News.

Инцидент произошел в воскресенье в районе города Форт-Уэрт.

Отмечается, что церковь вела онлайн-трансляцию службы. На кадрах видно, что стрелок в темной толстовке с капюшоном находился среди прихожан. Внезапно он встал и обратился к одному из присутствующих, после чего достал полуавтоматическое ружье и начал стрелять.

Работа американской полиции
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В результате происшествия погиб сотрудник службы безопасности храма, он скончался по пути в больницу. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован. Сейчас врачи борются за его жизнь. Двоим пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Злоумышленник же был застрелен на месте.

О мотивах стрелка ничего не известно. Ведется следствие.

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Теги:
стрелок, Техас, США



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