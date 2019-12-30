Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе, есть погибшие

По данным местных СМИ, в результате происшествия погиб сотрудник безопасности церкви. Еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Техасе неизвестный устроил стрельбу во время церковной службы, пишет местная газета Dallas Morning News.

In Israel and the State of Texas people know how to protect themselves. Within just few seconds the assassin at the Texas West Church was shot and neutralized. pic.twitter.com/TwOQMKTyUd — Adam Milstein (@AdamMilstein) December 29, 2019

Инцидент произошел в воскресенье в районе города Форт-Уэрт.

Отмечается, что церковь вела онлайн-трансляцию службы. На кадрах видно, что стрелок в темной толстовке с капюшоном находился среди прихожан. Внезапно он встал и обратился к одному из присутствующих, после чего достал полуавтоматическое ружье и начал стрелять.

В результате происшествия погиб сотрудник службы безопасности храма, он скончался по пути в больницу. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован. Сейчас врачи борются за его жизнь. Двоим пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Злоумышленник же был застрелен на месте.

О мотивах стрелка ничего не известно. Ведется следствие.